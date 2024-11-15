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全體上市公司前3季稅前大賺逾3兆元 年增率達28%

中央社／ 台北15日電

不含金控業的全體上市公司第3季獲利統計出爐，累積今年前3季，全體上市公司總營收為新台幣29兆190億元，年增11.73%；稅前淨利3兆425億元，較去年同期成長28.48%。

證交所今天表示，不含金控公司14家以及廷鑫、昶虹等2家公司未申報，包含本國上市公司及第一上市公司總共1010家，皆已於11月14日前完成第3季財報公告申報。

證交所指出，與去年同期比較，全體上市公司今年整體營收及獲利均呈現增長，反映出國內企業在國際動盪局勢中，展現營運韌性與穩健競爭力。

證交所表示，今年前3季獲利的上市公司有821家，約占整體上市公司比重81%；另外有594家公司獲利較去年同期成長，約占59%。

證交所說，獲利成長產業如半導體業與電腦及周邊設備業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握人工智慧（AI）市場機遇，收穫豐碩。另航運業面臨地緣政治及淨零轉型等挑戰，掌握運價上漲先機，靈活調度運力，展現卓越的增長韌性。

至於獲利衰退產業，證交所表示，主要為塑膠工業、油電燃氣業及食品工業。塑膠業受同業產能投放及轉投資收益衰退，致獲利銳減；油電燃氣業因原油價格疲軟，獲利衰退；食品業如果排除去年有一次性利益、墊高基期，今年獲利其實是成長，主因是國內景氣復甦，內需消費活絡。

上市公司 證交所

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