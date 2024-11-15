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證交所：力銘19日起打入全額交割 隆銘綠能、泰福-KY恢復普通交易

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所15日宣布，經形式審閱上市公司（14家金控公司外）第3季財報後，力銘（3593）因淨值低於股本二分之一，將打入全額交割；隆銘綠能（3018）、泰福-KY（6541）近二期財報淨值均逾3億元並逾股本二分之一，將恢復普通交易，相關措施19日起執行。

其餘遭變更處置措施的個股還包括：大飲（1213）持續列為全額交割股；虹光（2380）續列為全額交割，併加採行分盤交易；康控-KY（4943）取消分盤交易，仍續列全額交割；華冠（8101）恢復買賣暨取消分盤交易，但續列全額交割。

證交所表示，力銘最近期財報顯示，淨值已低於股本二分之一，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，依規定將上市有價證券列為變更交易方法。

隆銘綠能、泰福-KY等兩家公司最近二期財報顯示，淨值均逾3億元並達股本二分之一以上，且無其他應列為變更交易方法情事，上市有價證券將恢復普交交易。

大飲近期財報經會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，相關上市有價證券繼續列為變更交易方法。

虹光最近期財報顯示，淨值已低於股本十分之三，相關上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

康控-KY最近期財報顯示，淨值已高於股本十分之三，且會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，取消相關上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

華冠最近期財報經會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，且淨值已高於股本十分之三，相關上市有價證券恢復買賣暨取消採行分盤集合競價交易方式，惟繼續列為變更交易方法。

全額交割 淨值 財報

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