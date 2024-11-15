台股本周走回檔行情 20日輝達公布財報是焦點

台股靠季線支撐在回檔過程中喘息，輝達20日將公布財報，能否再點火台股AI概念股，多方期待中。野村投信表示，年底前大盤維持震盪、類股輪動機會仍高。隨著輝達公布財報與明年1月黃仁勳CES發表演講，預計會更清楚說明GB200出貨情況以及Rubin系列新產品展望，可以利多看待。只要狀況符合市場預期，2025年的慶祝行情可望啟動，大盤仍有機會再向上挑戰2萬4416高點，因此2025年的股市展望仍正向看待。

不過，美國聯準會（Fed）主席鮑爾對於降息循環釋放偏鷹言論，表示美國經濟強勁，不需急於降息，市場擔心講好的12月降息規劃恐怕無法兌現，連近期走勢最強的比特幣也遭下殺，美股全黑，亞股也積弱不振。

若不急於降息的原因是因為經濟前景仍然不錯，對股市基本面而言，並非是壞消息。野村投信預估，2024年台股整體EPS成長率高達41%，並且是連續五個月獲得上修，顯示獲利動能有啟動的跡象，此外從季度來看，今年第4季到明年第1季獲利動能轉強。

從本益比看，台灣在亞洲國家中屬於評價偏高者，主要原因在於台股成分以科技股為主，成長性相較其它產業為高，本益比相對亞洲鄰國自然享有溢價。若是一併考量獲利成長性，從本益成長比評價來看，台灣相對全球主要國家股市評價仍低，甚至可稱上「物美價廉」，台股相對來說更具備投資價值，

從季節性因素分析，野村投信表示，11月開始，傳統消費旺季來臨，消費及旅遊需求提振，無論是內需相關亦或是電子出口企業都有機會迎接商機，從第4季到隔年的第1季通常也是股市表現較佳的時候，統計過去10次總統選舉日後的美股平均表現，選後3個月市場對執政政策方向的預期確定後，股市表現明顯回穩，台股評價有望上調，多頭行情仍未結束。