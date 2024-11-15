外資買超51億元中止連5賣 逆勢大砍廣達、鴻海

台股本週連跌4天後，今天止跌，集中市場指數終場小漲27.39點，收在22742.77點，加計盤後交易成交值新台幣4088.36億元。外資中止連5賣，買超51.28億元，其中以金寶居首；昨天舉行法說會的廣達、鴻海，則遭外資賣超。

根據證交所統計，今天三大法人合計賣超85.44億元。外資及陸資（不含外資自營商）買超51.28億元，不過本土投信、自營商分別賣超75.35億元、61.37億元，形成土洋對作。

個股方面，外資今天買超前3名分別為金寶5萬8167張、長榮航4萬3367張，以及第一金4萬1726張。

外資今天賣超前3名包括國泰永續高股息ETF（00878），賣超3萬2326張；廣達3萬1010張和鴻海2萬8105張。

值得注意的是，廣達、鴻海昨天舉行法說會，整體財報、財測都表現出色，不過今天股價卻雙雙大跌，且外資站在賣方，後勢值得觀察。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台股基本面沒有太大疑慮。雖然市場還是有滿多雜音，如大家擔心美國對中國新一波晶片管制禁令，可能影響台積電出貨，但他認為，現在半導體先進製程還是供不應求狀態，不供中國，空出的產能馬上會有其他客戶遞補，對台積電整體影響有限。

蔡明翰觀察，美國費半指數本週跌幅超過5%，拖累台積電，跟著影響台股加權指數，是本週台股走弱的主因。目前集中市場指數剛好處在月線23162點與季線22526點中間，他認為短線台股下檔空間有限，但上漲空間也不大，先靜待下週輝達（NVIDIA）公布財報與法說會結果。