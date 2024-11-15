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證交所連續三年響應 Meet Taipei 創新創業嘉年華 11月21日開跑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

由「數位時代」結合指標性創業社群「創業小聚」，匯聚新創生態圈關鍵角色的2024Meet Taipei創新創業嘉年華，將於11月21日至23日於圓山花博園區熱鬧展開。為展現資本市場對創新企業的支持，證交所連續三年度響應參展，持續推廣創新板上市業務，更期待藉此機會與新創生態圈夥伴交流互動。

臺灣創新板於2021年7月正式開板，目前已有18家創新板上市公司，產業類別包含數位雲端、綠能環保、生技醫療及半導體等，均係符合政府產業發展政策，擁有關鍵核心技術及創新性且深具發展潛力的企業。開板之初，創新板即設計以市值為核心的上市標準及更有效率的準備時程，鼓勵創新企業提前進入資本市場籌資發展。

近期重磅消息為創新板規劃於明年初全面取消合格投資人限制，並開放信用、借券及盤中（後）零股交易等多元工具，進一步打造友善籌資及交易環境。為利參展新創及觀展夥伴及早瞭解相關訊息，今年證交所「創新永續新聚落」專館以創新板全新改版為主題，說明創新板最新制度及資本市場可提供的優質服務內容，歡迎事業夥伴進入展區參觀交流。

展區活動方面，證交所今年首度開放「證式見面」資本市場諮詢預約時段，邀請對上市有興趣的夥伴，提前至活動網頁報名，由專人提供一對一諮詢服務。除此之外，展區亦將定時舉辦「臺灣證券交易所-企業成長最佳夥伴」及「智慧新防範，讓詐騙無處遁形」兩場專題演講，搭配「證派外送」有獎徵答活動，挑戰成功者將可獲得限量精美好禮，歡迎民眾把握難得機會踴躍參與！更多大會活動訊息請至https://meettaipei.tw/查詢。

創新板 證交所 資本市場

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