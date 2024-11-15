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正新前三季獲利年增逾兩成 股價衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股15日開高後震盪收低，僅小漲27.39點，橡膠族群由正新（2105）領軍上漲，正新股價大漲攻至漲停板49.85元，並爆出超過兩萬張大量。申豐（6582）、國際中橡（2104）漲幅2~3%，南帝（2108）、建大（2106）、南港（2101）等漲幅逾1%。

正新12日公告第3季財報，第3季營收255.04億元，毛利率24.31%，年減1.16個百分點，營益率10.61%，年減1.59個百分點，稅後純益23.29億元，每股純益（EPS）0.72元。

累計前三季營收734.72億元，營業利益84.93億元，營益率11.56%，較去年前三季增加1.21個百分點，歸屬於母公司業主淨利69.03億元，年增22.5%，EPS 2.13元。

正新印尼廠日產能已從3萬條擴大至4萬條，印度廠今年則目標從日產能1.7萬條拉高到2.5萬條。除了OEM訂單需求，未來可望進一步發展AM市場。印尼廠目前營業利益已經為正，印度廠則是營業利潤率已經逐漸拉到正數，對於正新的獲利表現有重要意義。

正新15日出量大漲，一口氣站上季線，亮燈漲停，收49.85元，觀察籌碼方面，投信已連買三天，自營商避險則連續買超超過一個月。

正新 營收

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