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台股開高走低上漲27點 三大法人賣超85.44億

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股15日開高走低，收在22,742.77點，上漲27.39點，漲幅0.12%，成交量4,079.91億元，三大法人賣超85.44億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超51.28億元，投信賣超75.35億元，自營商賣超（合計）61.37億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.78億元，自營商（避險）賣超48.59億元。

台積電（2330）15日一度上漲至1,045元，但尾盤仍壓低收平盤1,035元，AI股齊跌，廣達（2382）重挫逾5%，收297元，緯穎（6669）下跌逾4%，收2,160元，散熱股奇鋐（3017）、雙鴻（3324）也重跌逾5%。航運族群走勢強勁，貨櫃三雄同步上漲，長榮（2603）上漲逾3%，收227.5元；航空股部分，台灣虎航-創（6757）再創新高，收78.7元，漲幅逾8%，長榮航（2618）收41.65元，再刷波段高，漲幅逾2%，華航（2610）漲逾1%。

三大法人 台股 自營商 長榮航

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