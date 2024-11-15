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金控股穩軍心 台股早盤走揚漲逾60點

中央社／ 台北15日電

台股本週連跌4天後，今天止跌反彈。截至10時30分，集中市場指數上漲61.27點，報22776.65點，成交值約新台幣2099億元。金控股穩軍心，今天普遍上漲。

3大權值股開高後震盪，台積電上漲10元至1045元，但之後回到平盤附近整理；鴻海上漲3元至214.5元，不過盤中翻黑；聯發科上漲20元至1255元，隨後壓回平盤。

廣達昨天公布第3季財報，營收、獲利雙創新高，不過法人關心的毛利率7.33%，中止先前連5季超過8%，今股價走弱，下跌逾5%，失守300元大關。

金控股穩軍心，今天族群普遍上漲，第一金、永豐金、凱基金、國泰金、富邦金盤中漲幅超過2%。

雖然市場持續消化川普當選美國總統可能帶來的不確定性，以及美國聯準會（Fed）後續的降息動態；惟復華投信副總經理廖崇文表示，觀察自1984年以來聯準會降息循環，若經濟未陷入衰退，首次降息後1年，標普500指數漲幅都超過1成。

群益投顧總經理范振鴻認為，隨著服務消費強勁，有利美國經濟維持溫和成長，估2025年經濟成長率約1.8%，美國企業獲利可望明顯增長，而且川普上任後，選前提出的減稅與放鬆監管政策如果成真，企業獲利還有機會再上調，有利股市表現。

美國聯準會 降息

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