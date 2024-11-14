Q3財報五大天王出列 台積電穩坐獲利王

上市櫃公司第3季財報昨（14）日公布，五大季報天王出列，台積電（2330）仍然穩戴獲利王冠冕、大立光照例是每股純益（EPS）王、力旺及M31也再度並列毛利率王、智崴搶下獲利成長王、大同登轉機王。

護國神山台積電第3季歸屬母公司稅後純益3,252.57億元，穩坐台股獲利第一名寶座，不僅創下新高，且獲利遙遙領先其他公司。第3季獲利第二到第十名的上市櫃企業（不含金控）單季獲利都在百億元之上，依次為長榮619.1億元、鴻海493.2億元、陽明283.6億元、聯發科253.4億元、萬海184.3億元、廣達166.3億元、聯電144.7億元、華碩125億元、台達電123.3億元。

Q3財報五大天王

大立光再度蟬聯EPS王，第3季每股大賺49.67元，持續領先其他上市櫃公司。另外，緯穎及晶悅第3季EPS分別為34.36元和33.25元；長榮、世芯-KY、信驊、嘉澤、材料-KY、華碩、聯發科第3季EPS都逾15元。

矽智財（IP）廠力旺及M31持續拿下為毛利王，因營運模式以晶圓價格計算權利金收入，兩者毛利率達100%。

上櫃文化創意股智崴受惠於訂單陸續認列，獲利突飛猛進，成為第3季的獲利年成長王，第3季稅後純益達0.28億元，比去年同期大幅成長445倍。

此外，大同則是轉機王，第2季稅後純益虧損8.55億元，第3季轉虧為盈，主要受惠芙蓉大樓資產活化交易於第3季完成入帳，推升單季稅後純益跳增至69.49億元，兩季相差金額最為明顯，居上市櫃公司之冠。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，台指期結算前夕，外資淨空單仍有超過4萬口，使指數表現空間受限；短期內，盤面關注焦點重新回到基本面上，建議選股不選市，可留意營收及季報的業績成長股。以基本面來看，看好今年全年上市櫃獲利有望落在3.8兆至4兆元間，堅實的基本面將支撐後續台股表現仍大有可為，第4季的行情值得期待。