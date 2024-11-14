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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

台股面臨半年線保衛戰

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美債殖利率、美元持續強勢，引發國際熱錢喊撤，台北股匯市昨（14）日雙跌。台股本周來連四跌，終場下跌144點收22,715點，面臨季線、半年線保衛戰。外資11月以來提款1,261.1億元，全月有機會改寫今年單月次高紀錄。

美聯準會（Fed）自9月啟動降息循環，雖然帶動外資於10月回補390.6億元，但美國總統大選由川普脫穎而出，市場預期通膨再起，10年期美債殖利率、美元指數同步轉強，加上台積電地緣政治風險升溫，外資11月起再度加大調節動作。

三大法人昨日賣超363.3億元，其中，外資賣超254.2億元，連五賣、累計調節1,158億元，11月賣超1,261.1億元，若延續下去，將有機會超越4月1,495.3億元、8月1,347.5億元，僅次於7月3,502.5億元，為今年次高水準。外資昨日在台指期留倉淨空單增加2,454口，達47,248口。

投信買超57.3億元，連12買、累計加碼542.3億元；自營商賣超163.5億元，連四賣、累計賣超549億元；八大公股行庫承接47.8億元，連四買、累計買超239.9億元，與投信適時扮演穩盤角色。

外資 殖利率

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