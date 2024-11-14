證交所攜手櫃買中心…上市櫃IPO企業 明年拚65家

臺灣證券交易所攜手櫃買中心成立的資本市場服務團，日前舉辦第一次會議擬定工作目標。2025年將以優質、且具創新動能及未來發展性的企業為推動重點，規畫上市櫃申請總家數以65家為目標，持續壯大台灣資本市場。

根據IPO資料揭露專區統計，包括全家餐飲、ITH-KY、三商餐飲等預計11月將掛牌案件在內，2024年至今上市櫃掛牌家數至少達54家，是2019年以來最多，對外公開籌資總金額443.87億元，亦為近年來最佳成績。

台股近五年IPO市況

據了解，資本市場服務團訂出的65家目標，僅較今年送件家數目標62家微幅增加，主要考量在於「重質不重量」，即壯大資本市場重點不在家數，而是希望推動優質且具創新動能及未來發展性的企業上市櫃。

在金管會指導下，證交所及櫃買中心於10月底成立資本市場服務團，分設「共同推動發行公司進入資本市場小組」、「推動永續發展債券小組」及「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」三個小組，13日召開會議探討三個小組合作模式。

在共同推動發行公司進入資本市場小組方面，以往證交所及櫃買中心各自辦理交流活動接觸及服務IPO案源，企業無法全面了解資本市場上市櫃板塊利基與優勢，未來將整合兩單位資源，提供一站式全方位服務，以利企業掌握市場全貌管道。

證交所表示，資本市場小組將與證券承銷商、會計師等中介機構，及公部門、地方政府及新創生態圈緊密合作，輔以創櫃板育成機制，吸引國內外大型、中型、小型及微型企業加入資本市場，朝國際化籌資平台邁進。

推動永續發展債券小組由櫃買中心、永續發展債券評估機構及承銷商代表等組成，以「協助企業永續轉型、達成國家淨零目標」為願景，以如何推動永續發展債券為核心，討論永續發展債券如何協助落實社會住宅措施，透過多樣化推動措施，挹注債券市場成長新動能。

在引導大眾資金投入國內公共建設推動小組方面，考量可透過不動產投資信託（REITs）及發行永續債券二種方式引導大眾資金投入公共建設，未來將積極與公部門密切聯繫、交換意見，並就業者有興趣案件協助推動。

此外，將邀集律師、會計師、投信投顧公會及業者代表等共同研商，以透過外部專家視角，獲得在民間參與公共建設新的思路及解決方案。