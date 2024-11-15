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上市櫃Q3獲利衝破兆元 全年挑戰4兆元大關
上市櫃公司第3季財報出爐，受惠於人工智慧（AI）拉貨、航運獲利亮眼，加上金融業回暖等三大助力，稅後純益達1.11兆元，季增8.4%、年增21.4%，為今年來單季新高、歷年同期第三高水準，表現優於市場預期。
前三季稅後純益3.02兆元，年增33%，亦為歷年同期第三高，僅次於2021年及2022年。
法人指出，隨進入產業傳統旺季，航運出現搶運潮，加上輝達GB200第4季出貨，上市櫃公司第4季獲利有機會維持持平或小幅下滑，全年獲利有機會挑戰4兆元歷史次高。
原本法人預期第3季獲利約為1兆元至1.08兆元，結果成績明顯優於預期，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清看法，第3季獲利反映金融業回暖、人工智慧（AI）拉貨、海運價量齊揚等多項助力，帶動上市櫃公司今年來獲利表現佳。
據CMoney資料，上市櫃公司財報加計14家金控公司自結獲利數字後，第3季稅後純益達1.11兆元，為今年單季新高。第3季每股稅後純益（EPS）創新高家數為63家，指標性公司包括台積電（2330）、台達電、華碩、緯穎、智邦、奇鋐、藥華藥、世芯-KY、華城、京元電子、台光電、信驊、健鼎、寶雅、全家等，以AI供應鏈、生技、百貨等族群表現較為整齊。
以單季獲利排行來看，台積電以3,252億元蟬聯冠軍，第二至十名都超過100億元，第二至第五名依序為長榮619億元、鴻海493億元、陽明283億元、聯發科253億元。
至昨（14）日止，除上市公司廷鑫、昶虹，以及上櫃公司大略-KY等三家公司無法如期出具財報，其餘均已完成申報。
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