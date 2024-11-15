上市櫃Q3獲利衝破兆元 全年挑戰4兆元大關

美國總統大選落幕後，美股三大指數，包括S&P 500、道瓊工業及那斯達克指數皆創下歷史新高，但費城半導體指數表現較為疲弱。因台股產業特性，加權指數和費半指數相關性較大，使台股短線表現相對弱勢。加上美國新任總統川普政見偏向貿易保護主義，並屢次點名台灣半導體大廠，暗示需加大在美投資，使近期台股投資氣氛變動幅度較大，外資期貨空單回升至4萬口以上的水準。因川普尚未就任，新政府政策方向仍具不確定性，使台股第4季可能出現較大波動。

2024-11-14 23:42