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Appier Q3獲利續創高 首度發放股利2日圓現金股利

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Appier執行長暨共同創辦人游直翰。圖／Appier提供
Appier執行長暨共同創辦人游直翰。圖／Appier提供

新創獨角獸Appier今（14）日公布第三季財報，不僅營收、營業利益率、獲利均創新高，更首度配發每股2日元的現金股利；Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，未來也會持續投資生成式AI，尤其是在行銷方面的應用，這會是Appier未來很重要的研發方向。

Appier第三季營收91億日圓，年增28%，淨利8.14億日幣，成長2.7倍。Appier表示，此次獲利成長創歷史新高，是基於AI（人工智慧）演算法和技術的提升，東北亞、美國和EMEA地區的強勁表現，研發效率、業務銷售與行銷生產力的精進，同時聚焦於關鍵市場進入策略以及對大型企業的AI洞察力。

此外，Appier第二季財報會議宣布股票回購後，第三季財報會議上，也首次宣布派發每股2日圓現金股利，突顯Appier致力於為股東持續創造價值、維持獲利成長的承諾，並在成長性投資和股東回報間取得良好平衡。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰博士表示，「我們在AI技術、演算法上持續進步，並在AI研究、策略夥伴關係以及營運表現方面達成重要里程碑。派發現金股利預測，反映了我們為股東創造長期價值的信心與願景，並為未來在AI領域取得持久成功與領先地位做好準備。」

Appier持續深化其在AI產業應用層的獨特市場定位，聚焦於以結果為導向、從客戶需求出發的產品開發策略。透過基礎生成式AI與大語言模型（LLM）研究，Appier在生成式AI應用、Copilot模式和跨產品協同三大方向銜接實務應用場景，運用文本分析有效強化AI模型的可靠性與準確性，更精準回應並貫串商業訴求，協助為客戶創造額外的投資報酬。

AI 股利 股東 財報

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