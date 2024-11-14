就市論勢／AI 概念股 布局主軸
盤勢分析
美國總統大選落幕後，美股三大指數，包括S&P 500、道瓊工業及那斯達克指數皆創下歷史新高，但費城半導體指數表現較為疲弱。因台股產業特性，加權指數和費半指數相關性較大，使台股短線表現相對弱勢。加上美國新任總統川普政見偏向貿易保護主義，並屢次點名台灣半導體大廠，暗示需加大在美投資，使近期台股投資氣氛變動幅度較大，外資期貨空單回升至4萬口以上的水準。因川普尚未就任，新政府政策方向仍具不確定性，使台股第4季可能出現較大波動。
投資建議
台股中長線多頭格局不變，可趁短線回檔時逢低布局。目前台灣經濟成長仍相對穩健，台股基本面無虞。AI持續發展，帶動相關硬體需求強勁，故布局仍以AI為主軸。新款AI伺服器GB200預計在今年底陸續出貨，並於明年開始放量，未來一、兩年，AI伺服器出貨量將保持成長，使供應鏈廠商、零組件和ODM族群持續受惠。
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