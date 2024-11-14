大摩保守看PC半導體

摩根士丹利證券（大摩）發布「個人電腦（PC）半導體」報告指出，PC半導體回歸季節慣性，第4季表現略有改善，但明年第1季預期反彈幅度有限。在相關台股中，祥碩新列為首選，將目標價從2,000元上調到2,200元，主要受惠於市占率提升及多項新成長動能，評等維持「優於大盤」。

在台北國際電腦展後，大摩就對PC半導體族群看法轉為保守，原因是看到AI PC的前景不佳，因此將瑞昱及譜瑞-KY降級到「劣於大盤」。不過，瑞昱、譜瑞-KY及聯詠「優於大盤」，都將受惠於短期的前景轉好。

大摩指出，搭載高通Snapdragon X Elite的PC表現平平，降低了市場期待。展望2025年，由於人工智慧（AI）PC仍未出現殺手級應用，因此價格將決定AI PC的普及速度。

大摩指出，短期內，雖然英特爾Lunar Lake效能低於預期，但受惠於準備庫存，預期第4季PC半導體族群將略微好轉。不過，無論AI PC的趨勢如何，祥碩都具備特殊的上行潛力。

市場擔心超微市占率將下滑，將影響晶片組代工大廠祥碩，但大摩有不同看法。大摩認為，英特爾Arrow Lake的單一晶粒性能確實提升，但晶粒之間的連接可能有問題，將降低時脈（運作速度）。另一方面，超微Granite Ridge則將量產且沒有疑慮。超微的900系列晶片組大單也已確認由祥碩取得。

在祥碩的新業務方面，大摩認為，祥碩可望在今年底前完成PCI-E第四代交換機設計定案，在2025年第2季完成第五代交換機設計定案。而且，祥碩可能利用本身的高速傳輸技術，來開發更多業務機會。