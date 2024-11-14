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外資續賣逾200億元 大賣兩檔高息ETF、但買超航空股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股14日續弱，收在22,715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%。記者黃仲裕／攝影
台股14日續弱，收在22,715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%。記者黃仲裕／攝影

台股14日續弱，收在22,715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%，三大法人中除投信買超，外資、自營商（自行買賣）皆是賣超，分別賣超254.27億元、53.11億元。統計外資買賣超個股，外資續賣超國泰永續高股息（00878），達58,450張，為14日賣超第一名，其次是賣超復華台灣科技優息（00929），而外資買超長榮航（2618）最多，達46,103張。

台股14日一度走跌至22,619.71點，終場收在22,715.38點，AI伺服器代工類股鴻海、廣達、緯創等下跌，但公布第3季財報，獲利亮眼的緯穎、神達逆勢上漲，緯穎大漲逾5%，收2,260元，神達攻上漲停板69.8元，波段漲幅近五成。航空股中台灣虎航-創漲停亮燈，收72.2元，長榮航漲幅逾1%，華航小漲。

台股連續四天下跌，向季線靠攏，三大法人賣超363.32億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超254.27億元，投信買超54.51億元，自營商賣超（合計）163.56億元，其中自營商（自行買賣）賣超53.11億元，自營商（避險）賣超110.45億元。

值得注意的是，外資已連續大賣三天，合計賣超1,156.17億元。自營商自行買賣部分也連續賣超，四天共賣超159.77億元，並以14日賣超力道最大。

統計今日外資賣超前十大個股，依序是00878、00929、聯電、群創、台新金、元大美債20正2（00680L）、友達、國泰台灣領袖50（00922）、台塑、廣達；外資賣超00878、00929逾五萬張，賣超聯電逾四萬張，同時也賣超面板股。

而外資買超前十大個股，依序是長榮航、神達、新光金、中信金、泰金寶-DR、華航、寶成、裕民、仁寶、鴻準；外資買超長榮航46,103張，華航也獲外資買超10,492張。

三大法人 台股 外資 長榮航

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