證交所攜手櫃買中心 齊力壯大臺灣資本市場

臺灣證券交易所攜手櫃買中心成立的資本市場服務團，日前召開服務團第一次會議，未來秉持開放與合作的精神，以證交所及櫃買中心為核心，與中介機構、公部門、地方政府、投信及相關利害關係人密切合作，致力於推動臺灣資本市場成長與發展。

在金管會指導下，證交所及櫃買中心甫於10月底成立資本市場服務團，由「共同推動發行公司進入資本市場小組」、「推動永續發展債券小組」及「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」三個小組組成，本次會議探討小組的合作模式、推動挑戰及預計推動成效等議題。

在共同推動發行公司進入資本市場小組方面，衡酌過往由證交所與櫃買中心各自辦理交流活動接觸及服務IPO案源，相關企業無法全面瞭解資本市場上市、上櫃板塊之利基與優勢，未來將可整合兩單位資源，以嶄新面貌提供一站式全方位服務，讓企業快速瞭解並完整取得諮詢服務，作為企業掌握市場全貌的管道。

證交所表示，資本市場小組將與證券承銷商、會計師等中介機構，及公部門、地方政府及新創生態圈緊密合作，輔以創櫃板育成機制，以吸引國內外大型、中型、小型及微型企業加入資本市場，朝國際化籌資平台邁進。

同時，2025年將以優質、且具創新動能及未來發展性的企業為推動重點，規劃上市櫃申請總家數以65家為目標，藉此達成業務推動之綜效，持續壯大臺灣資本市場。

推動永續發展債券小組則由櫃買中心、永續發展債券評估機構及承銷商代表等組成，以「協助企業永續轉型、達成國家淨零目標」為願景，支持政府及企業厚植永續競爭力。

本次會議後將以如何推動永續發展債券為核心，召開小組會議討論永續發展債券如何協助落實社會住宅措施，包含協助住都中心及政府發行永續發展債券，並推動國內銀行持續發行永續發展債券支持社會住宅相關放款等議題，以期透過多樣化的推動措施，挹注我國永續發展債券市場成長新動能。

在引導大眾資金投入國內公共建設推動小組方面，鑑於可透過不動產投資信託（REITs）及發行永續債券二種方式引導大眾資金投入公共建設，證交所與櫃買中心將積極研商現行參與公共建設所面臨的挑戰與障礙，藉以促進民間參與。

未來亦將積極與公部門密切聯繫、交換意見，並就業者有興趣之案件協助推動。此外，將邀集律師、會計師、投信投顧公會及業者代表等共同研商，期以透過外部專家的視角，獲得在民間參與公共建設新的思路及解決方案，證交所與櫃買中心將攜手政府，齊心協力，為臺灣的公共建設發展注入新的活力。