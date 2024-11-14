財政部：前9月ETF交易金額7.4兆史上最高 證交稅進補

今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，財政部統計處今天表示，今年前9月ETF成交金額已達新台幣7.4兆元，較去年同期大增1.3倍，且已超越歷年全年交易規模，占整體上市上櫃成交值則達7.6%，並貢獻49億元證交稅。

財政部統計處今天發布統計通報指出，指數股票型基金（ETF）因具備資訊透明、適合小額投資等特性，進入門檻低，近年交易市場蓬勃發展。上市上櫃ETF成交金額自民國106年新台幣1.3兆元，逐年上升至109年3.3兆元；占整體上市上櫃成交值則在108年升抵7.8%的高點。

財政部統計處表示，110年因航運題材發酵及科技業受惠疫情紅利，相關類股價量齊揚產生磁吸效應，ETF成交金額回落至2.7兆元，占比也減至2.3%；不過，111年後ETF市場重回成長軌道，今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，1至9月成交金額已達7.4兆元，不但較去年同期大增1.3倍，也已超越歷年全年交易規模，占比則達7.6%。

財政部統計處進一步指出，若以證交稅適用稅率估算稅額，今年前9月ETF交易約徵起49億元證交稅，因ETF稅率低於一般股票，因此占整體證交稅額僅2.2%；全年稅額可望上看60億元，締造新猷。

此外，觀察今年1至9月各類ETF交易情形，財政部統計處表示，以投資國內股票的國內成分股型的成交金額3.2兆元、占43.1%最高，債券及固定收益型2.6兆元、占34.5%居次，2者成交金額較去年同期分別大增1.6倍及2.3倍。

財政部統計處分析，主因今年台股表現亮眼，吸引投資人投入，加上預期美國聯準會（Fed）將自下半年降息，也使主要標的為美國公債、公司債的債券型ETF買氣高漲。

若從今年1至9月稅額檢視，財政部統計處指出，同樣以國內成分股ETF貢獻證交稅31.9億元最多，占整體ETF證交稅收比重逾6成5；債券及固定收益型ETF方面，因政府為促進債券型ETF發展，自106年至115年間停徵證交稅，因此稅額僅0.4億元，占比不及1%。