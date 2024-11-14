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開展餐飲集團20日登錄興櫃 2025年加速自有品牌展店腳步

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

開展餐飲集團（7789）11月20日登錄興櫃 ，2025加速自有品牌展店腳步，版圖擴及台港三地，今年正式啟動併購位於台北101的新美式料理品牌Salt & Stone，有效挹注營收與獲利，明年也將加速品牌拓點，台北東區、信義區等重要商場都將擁有開展餐飲集團的身影，自有品牌開創全新動能2025展5店 。

開展餐飲集團董事長兼執行長邱泰翰表示，「對於開展餐飲集團來說，『經典』老牌絕對不是包袱，而是能夠穩步前進的基石，期待登錄興櫃後，在人才招募、留任、品牌創新拓展與獲利上，都能『開展局面』，與每一位支持我們的消費者，共創新經典」。

開展餐飲集團目前有五大美式餐飲品牌，包含代理TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，位於香港的自有品牌Dan Ryan's Chicago Grill芝加哥美式餐廳與Amarioni’s New York Italian Restaurant & Café 紐約創義料理，以及2022年首個融合洛杉磯多元餐飲文化的自創品牌LillA，現在台灣、香港與上海共有31間餐廳，另加盟源友企業CAFÉ!N復興門市，專注西式餐飲，致力於提供消費者兼具品質、美味與高度選擇性的美食，2023年受惠於餐飲業消費復甦，集團年營收首度突破21億元，寫下嶄新紀錄，2024上半年營收達新台幣9.57億元，以台灣市場為主要營收來源。

邱泰翰表示，2024年堪稱台灣餐飲業徹底「動起來」的一年，大型餐飲集團紛紛跨足海外市場、國內則捲起「資本熱潮」，但開展餐飲集團的興櫃計劃，卻早在2019年便啟動布局，5年來不僅將代理品牌人才訓練與經營模式成功轉化為集團資產，為台灣餐飲業培育大量人才、累積品牌聲譽外，更積極投資數位技術、運用新科技降低採購、財務等營運成本，促成獲利極大化與工作效率，同時於2023年正式導入會員忠誠度計劃，善用點數制度提升會員造訪頻率與客單價，初步已展現成效，會員人數以每月15,000人次速度持續增長。

秉持著經營代理品牌超過30年的寶貴經驗，開展餐飲集團未來將重心轉移至自有品牌，率先公布啟動併購位於台北101，一位難求的「加州時尚料理」Salt & Stone。Salt & Stone於2018年開幕，由總經理王大洪（Eric）、主廚熊龍（long）以及烘焙主廚池宮戴維斯（Davis Ikemiya）共同創辦，以手工義大利麵、Pizza為招牌打造全新西式料理，廣受大眾喜愛。

併購程序預計於2025年上半年全數完成，勢必成為開展餐飲集團延伸消費族群、提升整體營收的重要關鍵。加入集團後，迅速展開拓點計劃，預計在5月南港知名日系商場、9月東區新據點各開一家，搶占市場先機。

開展餐飲集團旗下首個自創品牌LillA，也將於明年5月轉戰台北信義區重回大眾視野，屆時除了將重現竹北店人氣菜色，更因應消費族群生活樣態，將汲引式酒品（wine on tap）為核心，大幅度增加酒水飲品比例，積極進攻夜間經濟與年輕人心佔率。

此外，老朋友TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse德州鮮切牛排腳步也未曾停歇，TGI FRIDAYS將配合商圈轉移規劃餐廳遷址服務更多饕客，而登台滿10年的Texas Roadhouse德州鮮切牛排也將在明年9月開幕新型態門市，為喜愛Texas Roadhouse的好朋友，帶來全新好去處。

「對餐飲業來說，永遠都有更好的時機；對開展餐飲集團而言，興櫃是為了永續經營」。邱泰翰表示，配合明年密集的展店節奏，可望創下業績雙位數成長，興櫃後的第一步便是提高獲利，穩住人才，進而爭取成功轉上櫃。

針對開展餐飲集團的「大日子」，旗下品牌也推出優惠活動回饋全民，11月20日起至11月23日為期三天，全台TGI FRIDAYS當天炭烤豬肋排買一送一，Texas Roadhouse德州鮮切牛排也重磅祭出12oz.肋眼牛排買一送一，普天同慶，以絕佳滋味，共同迎向「開展新經典」。

併購 營收 美國 興櫃 餐飲業

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