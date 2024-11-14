估明年4月台股有望站上2萬5千點 永豐金首席經濟學家：現在是買股好時機

儘管台股今日下跌逾百點，永豐金首席經濟學家黃蔭基分析，明年台股在上半年會看到2萬5千點，且在3月至4月最有可能。他認為，台積電價位每股上看1340，輝達則上看每股200美元，將是2025年投資人投資最安全的二大龍頭股。

對於為何明年經濟沒有今年好，而且還有通膨，但明年股市仍有高點？黃蔭基分析，股價物價和房價連動，因此，明年仍能看到近2萬6千點的高點，他直言：「現在是買股的好時機！」而且，明年高股息ETF（指數型股票基金）的投信業者也會一路買，會把整個市場績優股的股價繼續衝高。

黃蔭基指出，明年上市公司的EPS加計為1410，倘若往上加18倍（台股與EPS相關的長期平均值），則台股高點會看到2萬5380點。

黃蔭基預期，明年股市在第1季到第2季最高，估計明年4月之後開始從高點回檔，至於最低點，估計會和高點差距在3千或3500點，可能低點會落在21800點左右。他也提醒，在新能源產業上，投資會相較不利。