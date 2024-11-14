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台股下跌144點 三大法人賣超363億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股14日續弱，一度走跌至22,619.71點，收在22,715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%，成交量3,996.55億元，三大法人賣超363.32億元。台股。聯合報系資料照
台股14日續弱，一度走跌至22,619.71點，收在22,715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%，成交量3,996.55億元，三大法人賣超363.32億元。台股。聯合報系資料照

台股14日續弱，一度走跌至22,619.71點，收在22,715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%，成交量3,996.55億元，三大法人賣超363.32億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超254.27億元，投信買超54.51億元，自營商賣超（合計）163.56億元，其中自營商（自行買賣）賣超53.11億元，自營商（避險）賣超110.45億元。

台積電（2330）收平盤1,035元，AI伺服器代工類股鴻海、廣達、緯創等都下跌，但公布第3季財報，獲利亮眼的緯穎、神達逆勢上漲，緯穎大漲逾5%，收2,260元，神達攻上漲停板69.8元，波段漲幅近五成。航空股為14日強勢類股，台灣虎航-創漲停亮燈，收72.2元，長榮航漲幅逾1%，華航小漲。BBU概念股漲跌互見，泰碩、加百裕攻漲停，但AES-KY、順達漲多回檔。

三大法人 台股 外資 漲停 自營商

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