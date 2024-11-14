台股連四跌！跌144點收22,715點 台積電收平盤1,035元

台股14日開低走低，盤中雖一度由黑翻紅、但尾盤仍走弱，持續失守5日線、10日線及月線，終場收22,715.38點，跌144.85點、跌幅0.6%，成交金額3,996.5億元。櫃買指數也收跌1.4%。台積電（2330）收平盤1,035元。

強勢族群方面，包括散熱族群的泰碩、雙鴻勁揚攻漲停作收，健準、奇鋐、動力-KY、協喜同樣走強；航空族群的華航、長榮航也爆量收紅；另外，科技族群仍持續回檔修正，包括：高力、廣明、廣達、緯創、英業達、聯發科、鴻海、智原。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：慕康生醫、神達、合機、日電貿、悅城、中電、永崴投控、寶成、新盛力、新唐、華新光、長榮航、仁寶等表現強勢。

展望台股後市，綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光表示，總經層面聯準會已開始啟動降息循環，尤其台股基本面良好，加上適逢年底集團作帳行情，以及傳統電子股、季節性消費旺季，還有輝達（NVIDIA）GB200積極出貨下，整體上台股仍為多頭趨勢，因此建議逢低布局，特別可留意具增長潛力的AI、半導體、輝達概念股、電子族群等。

近期股市震盪僅是市場信心不足的問題，影響時間甚短，投資人無須過度擔憂，逢低皆是加碼進場的好時機。此外，台灣上市櫃企業需在14日前公布第3季財報，而輝達（NVIDIA）將於20日美股盤後公布第3季財報，皆有望優於市場預期，可能將進一步帶動台股行情。

不過，另有法人提醒，若台幣走勢疲弱，吸引外資賣超，加劇市場籌碼壓力，因此短期台股支撐力道將具挑戰。