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航空股起飛！虎航盤中亮燈 長榮航站上40元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台灣虎航。聯合報系資料照片
台灣虎航。聯合報系資料照片

台股14日持續走跌，但航空股仍走強高飛，航空業10月營收全面成長，台灣虎航-創（6757）一路拉至漲停，來到72.7元，長榮航（2618）盤中上漲約2%，站上40元關卡，華航（2610）漲幅逾1%，星宇航空（2646）則小跌。

航空業10月營收皆年增，華航營收171.31億元，年增6.56%，寫下歷年最旺10月表現；長榮航營收182.4億元，年增4.06%；星宇航空營收30.98億元，年增48.5%，為歷年第三高。台灣虎航營收13.03億元，年增6.7%，為同期單月新高。

台灣虎航2024年前十月營收為139.39億元，年增35.7%，為歷史新高，前三季EPS達 5.52元。

虎航即將於11月29日掛牌，上市前公開承銷，對外競價拍賣7,161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11月11日至13日，11月15日開標；11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。

虎航今日衝上漲停板72.7元，與暫定承銷價40元價差拉開至32.7元，中籤者每張報酬可達3.2萬元。

在台營運的低成本航空中，台灣虎航為市占率第一的航空公司，擁有達23.5%的市占率，台灣虎航受惠於疫後出國旅遊需求激增，2023年以來營運表現亮眼。目前航線網絡以日本為主，11月26日開航桃園-宮崎航線，屆時日本將達20個航點、韓國4個航點，共計營運28個航點、41條航線，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。

台灣虎航 營收 航空業 長榮航

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