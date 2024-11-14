BBU概念股續熱 這檔具雙題材直接跳空鎖死

美系外資近期出示報告，預期GB200 NVL72可能將開始採用電池備援電力模組（Backup Battery Unit, BBU），帶動BBU概念股大漲，14日先前領漲的AES-KY（6781）、順達（3211）漲多休息，新盛力（4931）仍續強，盤中漲幅逾3%，而泰碩（3338）除供貨水冷板外，BBU散熱器也有望打入GB200供應鏈，股價直接跳空漲停鎖死。

BBU族群漲勢凶猛，AES-KY昨日開始進入處置，順達、新盛力也遭列注意股，不過新盛力今日仍持續上漲，一度觸及50.1元，創下近兩年新高，也是今日成交量第二大。相關類股中泰碩、加百裕（3323）盤中皆跳空漲停鎖死，漲停排隊買單都超過9千張。

近期美系外資報告指出，GB200 NVL72極可能採用BBU，藉此降低AI伺服器運作風險，因此讓BBU市場商機再次崛起，而BBU散熱器的需求也將隨之水漲船高。

法人估計，一個GB200機櫃需要140kWh的BBU，而明年GB200出貨量至少超過5萬櫃，BBU商機約新台幣400億元，而每一個BBU都需要至少一個高規格散熱器。業界人士表示，BBU本身會發熱，因此散熱器至關重要，其中泰碩曾經做過陸系基地台大廠中興（1513）的BBU散熱器，具備設計能力與量產經驗。

據悉，泰碩水冷散熱產品包含水冷板（Cold Plate）、冷卻液分配裝置（CDU），前者已開始出貨，後者則處於樣機測試，而分歧管則是少量出貨，BBU散熱器則將視客戶需要進行測試認證與出貨。