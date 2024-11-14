AI 股走弱、散熱族群逆勢上漲 雙鴻盤中大漲逾7%

台股14日續跌，為第四天走跌，AI權值股幾乎全面下跌，僅緯穎（6669）上漲，不過AI零組件的散熱族群卻逆勢走高，泰碩（3338）盤中漲停、雙鴻（3324）大漲逾7%，AMAX-KY（6933）漲幅逾5%，健策（3653）、奇鋐（3017）漲幅逾2%。

台股今日盤中下跌逾200點，自11/8以來以連續下跌第四天，逐漸向季線靠攏。AI股中以散熱族群較為抗跌，除了泰碩因有電池備援電力模組（BBU）散熱器的雙題材，帶動股價跳空漲停外，雙鴻也跳空大漲逾7%，一口氣站上月線，健策、奇鋐也都上漲逾2%。

雙鴻昨天舉行法說會，董事長林育申表示，AI伺服器功率愈來愈大，明年開始放量的GB200系列都必須採用水冷散熱，雙鴻目前已可自製水冷板、分岐管等關鍵零組件，並陸續取得客戶認證，樂觀預期明年營運成長幅度會「滿大的」。

客戶方面，林育申指出，雙鴻原先只有二家CSP客戶，近期新增三家，總計目前有五家CSP客戶，預料明年會有近75%的AI水冷營收來自這五大客戶貢獻。

外界關心大客戶美超微陷入財會風暴，是否衝擊雙鴻營運。林育申表示，目前美超微付款都很正常，即使終端客戶轉單，其他代工廠也是雙鴻的客戶，因此影響有限。

林育申透露，雙鴻今年AI水冷營收占比約10%至15%，明年將增為45%至50%，整體伺服器營收預估將年增130%以上，加上AI水冷零組件的毛利率較高，因此對獲利表現將有正面幫助。

雙鴻日前公布前三季每股純益16.05元，優於去年同期每股純益11.71元。預估今年第4季業績大致與第3季持平，變化不大，因仍在新舊產品交替期。