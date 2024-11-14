台積電ADR連3跌 法人：台股短線整理
美股費半指數下挫2%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.7%，連3天走跌，台股13日終場下跌121.54點，失守22900點，但法人指出，看好短線整理結束之後，後續有望再啟行情。
美國10月消費者物價指數（CPI）年增2.6%，符合市場預期，增加市場對於聯準會將在12月降息的押注，美股13日漲跌互見。
道瓊工業指數上漲0.11%；標準普爾500指數上升0.02%；那斯達克指數下滑0.26%；費城半導體指數下挫2%。
台積電ADR下跌2.66%，收在186.66美元，連續3天下跌。
台股13日開低震盪，加權指數終場下跌121.54點，收在最低22860.23點，失守22900點，跌幅0.53%，成交值新台幣3809億元。
三大法人合計賣超461.98億元，其中，自營商賣超93.76億元，投信買超57.32億元，外資及陸資賣超425.54億元。
法人指出，目前大盤連續3天低點下移，暫時還未改變承壓慣性；不過，看好短線整理結束之後，後續有望再啟行情，待季線22500點正式轉折向上，將成中期多方支撐。
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