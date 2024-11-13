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日盛台駿財報／董事會通過前三季財報 累計 EPS 1.21元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

上市租賃股日盛台駿國際租賃（6958）13日公布第3季季報，累計今年前三季稅後純益4.29億元，累計每股稅後純益（EPS）1.21元，累計前三季獲利較去年同期衰退約13%多。顯示風控趨嚴、增加提存等因素，仍影響其獲利表現。

不過，從營收來看，日盛台駿國際租賃10月單月營收9.7億元，累計前十月營收達97.57億元，比去年同期成長11.9%，顯示其業務成長動能仍強勁。

日盛台駿國際租賃目前除深耕車輛與設備租賃業務外，企業融資與綠能投融資業務均加速成長，日盛台駿將持續擴大規模經濟以及跨入綠電交易，將挹注公司長期、穩定獲利。

日盛台駿國際租賃並未每月公布自結獲利，13日董事會通過第3季季報，前三季稅後純益4.29億元，EPS為1.21元，第3季單季獲利約1.48億元，單季獲利與上半年水準相當，獲利穩定。今年日盛台駿切入東協市場，首站進駐泰國設立子公司，未來將持續在企金業務相關融資與設備租賃外，積極發展綠能業務，包括太陽能、風能的過渡性融資及太陽能電廠投資，並評估持續開拓其他東協新市場，增加營收來源，帶動整體營運持續成長。

太陽能電廠 營收

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