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台股三跡象浮現 短線拚反彈

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股短線高檔島狀反轉，指數已連三跌，累計跌點693點、跌幅約3%。法人表示，台股短線三大跡象浮現，有機會跌深反彈，即便再跌空間有限。預期台股後市在基本面良好、政策利多及年終效應下，仍樂觀看待第4季年底電子旺季行情。

法人分析，台股出現三個短線再跌空間有限的訊號。包括：一、股期雙市逆價差縮減：由12日的112點減至昨日的77點。二、短線指數上漲機率已增至85%左右（根據機率密度函數計算），低檔22,681點為極短線修正滿足點，距昨天收盤點位僅179點。三、第3季季報即將公布，預期將繳出亮眼佳績，反轉市場偏空氛圍。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光等專家觀點，近期股市震盪僅是市場信心不足的問題，影響時間甚短，投資人無須過度擔憂，逢低都是加碼進場的好時機。

展望後市，總經層面來看，美國聯準會已啟動降息循環，尤其台股基本面良好，又適逢年底法人與集團作帳，加上又處傳統電子股、季節性消費旺季，還有輝達GB200積極出貨等利多，將催動台股延續長線多頭趨勢。

台股 基本面 美國聯準會

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