台股落難 內外資摜壓台積電…最後一盤爆6,701張大量

台股昨（13）日在美股回檔修正下，指數開低震盪，即便多頭力抗空頭，盤中指數多次翻紅，仍不敵尾盤「神祕賣盤」大單敲出台積電，終場收22,860點、跌121點，跌幅0.5%，成交量萎縮至3,910億元。

根據交易所統計，台積電昨天盤中屢遭大單摜壓，最後一盤更爆出6,701張市價敲出大量，衝擊股價壓低收當日最低價1,035元、下跌15元，拖累指數震盪盤軟，連二黑。而昨天台積電跌15元，換算幾乎等於大盤跌點。

根據盤後資料交叉比對分析，昨日最後一盤以內盤價大舉出脫台積電（2330）的賣壓來源以外資為主，包括麥格理、滙豐、里昂、法興等外資券商，統計外資昨天共賣超台積電約1.57萬張，連續二個交易日賣超共逾3.2萬張。內資賣壓則主要來自市場知名的主力券商，如宏遠證券、群益金鼎大安等分點。

台股13日觀盤重點

昨日台股盤面上，個股及類股均跌多漲少，19大類股中，僅食品、紡織逆勢收紅；族群中，通訊網路、AI、運動休閒、光電、電池股等表現相對強勢；千金股同樣跌多漲少，僅大立光、緯穎、旭隼、弘塑逆勢上漲，檔數仍為16檔不變。

集中市場三大法人合計賣超459.7億元。

其中，外資賣超425.1億元，連四賣、累計賣超903.7億元；投信買超59.1億元，連11買、累計買超484.9億元；自營商賣超93.7億元，連三賣、累計賣超385.5億元。八大公股行庫則逢低進場護持，買超71.9億元，連三買、累計買超192億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光等專家的觀點，台灣上市櫃企業要在今天完成公布第3季財報，而輝達（NVIDIA）將於20日美股盤後公布第3季財報，均有望優於市場預期，預期在基本面亮眼的利多下，可能進一步帶動台股行情。

然而，不確定因素依然存在，尤其川普的關稅和科技政策，及美國對台灣產品的關稅等議題，均可能對台積電造成潛在影響。

陳奕光補充，短期台股可能在22,780點到23,780點間波動，若能突破23,700點，則有望攻至24,000點、進而挑戰24,416點歷史新高。