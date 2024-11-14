快訊

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

證交所攜手碳交所 談ESG發展

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所攜手臺灣碳權交易所參加台灣匯立證券主辦的「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」，與來自全球的機構投資人交流，分享台灣最新碳權市場及ESG發展現況與展望。

碳交所繼去年12月推出國際碳權交易平台，10月又啟動國內減量額度交易平台，提供經濟誘因，完善國內自願性碳市場機制。

碳交所代表於演講中說明台灣淨零碳排進程、最新碳定價法規並介紹碳交所交易平台，提供現場機構投資人台灣碳市場完整介紹。

ESG及促進企業永續發展一直是證交所長期關注重點，證交所代表在演講中分享台灣ESG發展進程與策略目標、強化ESG資訊揭露數位化的具體措施、及介紹接軌IFRS永續揭露準則的藍圖，現場投資人迴響熱烈，對台灣ESG發展有更深刻認識。

ESG 證交所

延伸閱讀

證交所攜手碳交所參加券商引資活動 深化機構投資人交流

群益證加入國健署「722安心血壓站」計畫 為客戶拚財富更顧健康

COP29開幕首日大突破 碳權規範達共識

正瀚生技獲利與ESG兼顧 獲頒中小企業「國家磐石獎」

相關新聞

台股落難 內外資摜壓台積電…最後一盤爆6,701張大量

台股昨（13）日在美股回檔修正下，指數開低震盪，即便多頭力抗空頭，盤中指數多次翻紅，仍不敵尾盤「神祕賣盤」大單敲出台積電...

台股三跡象浮現 短線拚反彈

台股短線高檔島狀反轉，指數已連三跌，累計跌點693點、跌幅約3%。法人表示，台股短線三大跡象浮現，有機會跌深反彈，即便再...

量價俱揚股 聚焦

台股昨（13）日受到外資調節壓力影響連三跌，所幸盤面多頭火種未歇，智邦（2345）、寶成等強勢股展現量價俱揚走勢，並獲法...

LINE Pay暫定承銷價508元

本土最大行動支付品牌LINE Pay（7722）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6,080張，競拍底價409.68元，最...

就市論勢／半導體設備、封裝 可長抱

川普重回白宮，當選美國總統，可能對海外晶片半導體業收取保護費政策，加上美中貿易戰重起，造成近期台灣半導體權值股震盪、台股修正由波段高檔拉回，惟AI供應鏈需求強勁、後市看法不變，加上年底作帳行情與年初元月行情可期，持續觀察台股是否守住22,800點之上。

車電股四強 業績上秀

美國總統大選由川普勝選，特斯拉創辦人馬斯克是競選期間最堅定支持者，選後電動車、車用電子與零組件產業前景受到市場注目。臺灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。