證交所攜手碳交所 談ESG發展

臺灣證券交易所攜手臺灣碳權交易所參加台灣匯立證券主辦的「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」，與來自全球的機構投資人交流，分享台灣最新碳權市場及ESG發展現況與展望。

碳交所繼去年12月推出國際碳權交易平台，10月又啟動國內減量額度交易平台，提供經濟誘因，完善國內自願性碳市場機制。

碳交所代表於演講中說明台灣淨零碳排進程、最新碳定價法規並介紹碳交所交易平台，提供現場機構投資人台灣碳市場完整介紹。

ESG及促進企業永續發展一直是證交所長期關注重點，證交所代表在演講中分享台灣ESG發展進程與策略目標、強化ESG資訊揭露數位化的具體措施、及介紹接軌IFRS永續揭露準則的藍圖，現場投資人迴響熱烈，對台灣ESG發展有更深刻認識。