LINE Pay暫定承銷價508元

本土最大行動支付品牌LINE Pay（7722）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6,080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元。競拍時間為11月15日至19日，11月21日開標；11月25日至27日辦理公開申購，11月29日抽籤，暫定12月5日掛牌。

LINE Pay昨日在興櫃收盤參考價641元，較前日下跌19.18元。

LINE Pay今年前三季累計營收45.3億元，年增32.3%；稅後純益4.79億元，年增27.0%；每股純益7.99元，年增29.7%。今年前三季營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINE Pay目前用戶綁卡數超過1,830萬張，全台擁有超過57萬處線上及線下支付據點，一年有超過700檔行銷活動，與各類型商店進行深度及廣度合作，持續為用戶及商戶創造最大價值，帶動LINE Pay交易量提升。

LINE Pay以支付服務為核心，發展出獨創性點數服務，與多家銀行合作發行LINE POINTS點數回饋卡，總發卡數已突破800萬張，明年預計和更多銀行發行各類點數回饋卡。