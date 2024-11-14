台股昨（13）日受到外資調節壓力影響連三跌，所幸盤面多頭火種未歇，智邦（2345）、寶成等強勢股展現量價俱揚走勢，並獲法人買盤力挺，預料後市仍有輪漲空間，可趁盤中震盪拉回時逢低布局。

市場觀望美國最新消費者物價指數（CPI），加上10年期美債殖利率居高不下，美股慶祝行情降溫，四大指數全數收黑，台股昨日在國際熱錢持續撤離及台積電壓盤下，失守22,900點關卡。

盤面仍以個股題材表現為主，但逆勢抗跌比重優於前一日，以法人近五日買超逾250張且帶量走揚的強勢標的來看，立積、新日興、漢唐、新唐、智邦、旺矽、迅得、弘塑、寶成、精測、志強-KY、裕民等，漲幅達1.3%至10.0%不等。

川普即將上台，美國製造再度成為主流，預期晶圓先進製程、先進封測等都可望在美落地，引爆半導體供應鏈赴北美設廠熱潮，相關廠務與設備商受惠可期，股價整理至末端的漢唐強漲9.5%收378元，創波段高點，帶動旺矽、迅得、弘塑、精測同步收高。

寶成受惠製鞋及通路業務回溫，加上轉投資南山人壽挹注，第3季稅後純益57.2億元，季增67.7%，每股稅後純益（EPS）1.9元，吸引投信及外資回補，昨日股價漲5.1%收41.15元，另一檔志強-KY進入出貨旺季，10月營收衝高至20.9億元，近日股價高檔整理。

智邦10月營收108.8億元，持續締造新猷，年底進入傳統出貨旺季，第4季營收可望季增15%至20%，為全年最高點，隨資料中心需求快速成長、高階產品滲透率增加、電信規格升級，明年營運可望更上一層樓，昨日股價漲7.8%收608元，改寫掛牌後歷史新天價。