證交所攜手碳交所參加券商引資活動 深化機構投資人交流

臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所於12日應邀參加台灣匯立證券主辦的「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」，與來自全球的機構投資人交流，分享臺灣最新碳權市場及ESG發展現況與展望。

繼去年12月推出國際碳權交易平台，碳交所國內減量額度交易平台於本年10月正式啟動，提供經濟誘因，完善國內自願性碳市場機制。碳交所代表於演講中說明臺灣淨零碳排進程、最新碳定價法規並介紹碳交所交易平台，提供現場機構投資人臺灣碳市場完整介紹。

ESG及促進企業永續發展一直是證交所長期關注重點；證交所代表在演講中分享臺灣ESG發展進程與策略目標、強化ESG資訊揭露數位化之具體措施，及介紹接軌IFRS永續揭露準則的藍圖，現場投資人迴響熱烈，對臺灣ESG發展有更深刻認識。

今年以來，證交所積極參與國內外的引資活動，除了與歐洲、新加坡、中東等地機構投資人會面，更與國內外券商合作，舉辦多場臺灣投資說明會，透過多元管道向機構投資人展示臺灣資本市場的優勢與未來發展潛力。

為了讓更多優質的臺灣企業走向國際舞臺，並吸引更多國際資金流入，證交所將持續秉持服務精神，積極與國際機構投資人交流，並促進上市公司與國際投資機構溝通，帶動臺灣金融市場與經濟進一步發展。