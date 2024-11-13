外資賣超425億元 這檔竟獲外資買超1.6萬張

台股13日收22,860.23點，下跌121.54點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超425.54億元，統計外資買賣超個股發現，國泰永續高股息（00878）遭外資賣超28,457張最多，其次是賣超聯電（2303）24,353張，不過，緯創則是外資買超冠軍，單日買超16,148張，其次是買超長榮航。

台股早盤以22,894.91點開低震盪，盤中數度翻紅，午盤過後更一度拉升至23,046.47點，但權王台積電開低後，尾盤再往下殺，以13日最低的1,035元收盤，下跌15元，跌幅1.42%，拖累大盤指數再往下殺；不過，廣達、緯創、技嘉等AI伺服器代工股都上漲，AI網通應用設備的智邦大漲7.8%，收在608元，創下歷史新高。

台股大盤指數收低，跌幅0.53%，三大法人賣超461.98億元，包括外資賣超425.54億元，投信買超57.32億元，自營商賣超（合計）93.76億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.55億元，自營商（避險）賣超63.2億元。

統計外資賣超前十大個股依序是國泰永續高股息（00878）、聯電、群創、凱基金、鴻海、台積電、陽明、臺企銀、國泰金、彰銀等；外資賣超聯電24,353張，賣超台積電15,755張，鴻海也遭外資賣超16,615張，外資賣超前十大中以權值股、金融股居多。

統計外資買超前十大個股依序是緯創、長榮航、中信中國50正2（00753L）、富邦恒生國企正2（00665L）、寶成、元大滬深300正2（00637L）、華航、新唐、裕民、復華香港正2（00650L）等；外資買超長榮航13,753張，華航也獲外資買超3,445張。