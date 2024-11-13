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勤美財報／前三季稅後純益翻倍成長 EPS 3.66元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

勤美（1532）13日公告，第3季稅後純益3083.4萬元，年減91.9％，每股稅後純益（EPS）0.03元；累計今年前三季稅後純益14.12億元，年增107.6％，每股稅後純益3.66元。

勤美今年在「勤美之森」大案交屋入帳下，推升前三季營運，勤美指出，台中建案「勤美之森」已交屋逾155戶，還有部分戶數將持續認列，而高樓層精華保留戶45戶亦逐步釋出，屆時賣一戶就可以認列一戶。

勤美目前手握多筆個案，範圍遍布台北、台中等，未來4年每年都有個案可完工認列，其中2027年更將迎來營建大豐收的一年，包括「璞真上善」、「璞真之道」及「勤美璞真城仰」可交屋認列，完工案量可達逾130億元。

推案上，勤美表示，由於「勤美之森」銷售口碑佳，預計第4季推出二期總銷百億元的台中「勤美之真」，規劃設計有中等坪數，鎖定年輕族群的購屋族，預計可再掀一波台中草悟道生活圈高潮。

金屬成型事業方面，勤美指出，由於中國大陸內需市場持續疲軟，客戶拉貨速度顯著放緩，不過公司朝向墨西哥、歐洲及日本等布局，新增外銷訂單彌補大陸。

展望下半年，勤美指出，工具機業訂單已逐步回溫，大陸新一波的刺激經濟措施有望帶動國內消費市場；另預期美國央行降息有望激勵歐美農機客戶換購大型農用機具，金屬成型事業始能出現較大成長動能。

勤美 建案

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