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台股下跌121點 三大法人賣超近462億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股13日開低震盪，午盤一度翻紅，但在台積電（2330）殺尾盤下，收在最低22,860.23點，下跌121.54點，跌幅0.53%，成交量3,809億元，三大法人賣超461.98億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股13日開低震盪，午盤一度翻紅，但在台積電（2330）殺尾盤下，收在最低22,860.23點，下跌121.54點，跌幅0.53%，成交量3,809億元，三大法人賣超461.98億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股13日開低震盪，午盤一度翻紅，但在台積電（2330）殺尾盤下，收在最低22,860.23點，下跌121.54點，跌幅0.53%，成交量3,809億元，三大法人賣超461.98億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超425.54億元，投信買超57.32億元，自營商賣超（合計）93.76億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.55億元，自營商（避險）賣超63.2億元。

台積電收1,035元，下跌1.43%，但廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）等AI伺服器代工股都上漲，也有AI網通應用設備的智邦（2345）大漲7.8%，收608元，創下歷史新高。台積電供應鏈漲跌互見，但弘塑（3131）、旺矽（6223）、迅得（6438）都上漲超過5%，另漢唐（2404）大漲逾9%。美系外資近期出示報告，預期GB200 NVL72可能將開始採用電池備援電力模組（Backup Battery Unit, BBU），電池模組廠BBU業務後市出現想像空間，新盛力（4931）、順達（3211）再攻漲停。

AI 三大法人 台積電 台股 外資

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