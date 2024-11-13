快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

聽新聞
0:00 / 0:00

台股3天跌掉近7百點 這原因讓法人說結構還健康

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
市場反映川普交易，台股連續3天回檔。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
市場反映川普交易，台股連續3天回檔。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股本周連續3天收黑，3天累計跌掉將近700點，且13日收在最低點2萬3306點，成交量萎縮至3809億，再次不到4千億元。台股最大權值股台積電，股價上周創波段新高後1090元後，本周也已連跌3天。

法人指出，受到台積電晶片將停供中國消息和美國川普政策效應，引發以台積電為首的電子類股拖累台股，12日大盤開黑走低，單日跌幅超過2%。今日美股川普2.0行情漸冷，美指全面收黑，連帶台股開盤續弱，台積電壓低領跌。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，台灣9月景氣燈號亮出代表熱絡的「黃紅燈」，且多數指標仍處於穩定至熱絡狀態，顯示結構相對健康，台股行情可樂觀期待。

同時，隨著基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至40%及16%，從長線來看，游日傑認為，電子產業仍是台股頂梁柱，受惠AI相關高成長動能的族群有望持續支撐台股後市表現。

金融股方面，法人指出，14家金控日前已公布10月份營收統計，今年以來累計至10月總獲利高達5369億元，年增率將近48%，多家大型金控有機會帶動金融產業輪動上漲行情。

美國聯準會已連續2次降息共3碼，法人認為當降息趨勢確定，壽險金控持有龐大債券部位，資本利得空間可以想像，明年獲利值得期待。

台積電 台股

延伸閱讀

00878穩配0.55…成高息ETF「定海神針」！台股連跌受川普影響剛開始？

00878、00919…11月除息大秀關注誰？這檔配0.55元超香 擔心配息下降？專家揭解方

「台有魅力」00962掌握雙行情 11月14日開募搶錢潮

美股收低 法人：台股技術面轉弱、短線震盪整理

相關新聞

台股23,000關卡得而復失…跌121點收22,860點 台積電收跌15元

台股13日開低震盪，盤中一度由黑翻紅、尾盤殺低，雖失守5日線，但站穩10日線及月線，23,000關卡得而復失，終場收22...

存股族看過來！這三家金融股現在存殖利率有6％

14家金控前十月獲利達5,369.24億元，超越2021年的15家金控5,275.9億元，創史上同期新高。距離今年只剩下...

台股下跌86點開22,894點 台積電開低5元

台股13日開盤指數為22,894.91點，下跌86.86點。台積電（2330）開盤價為1,045元，下跌5元。

沒跟到加密貨幣漲幅該傷心？ 切老：「錯過」是投資裡正常不過的過程…不可能看懂所有項目

「不斷錯過」一直是投資裡再正常不過的過程，你不可能看懂所有投資項目，也不可能賺到所有類型資產的增長，更不可能重押所有具有潛力的資產。最終，你只能賺到自己能力圈範圍內的財富。

美股收低 法人：台股技術面轉弱、短線震盪整理

川普（Donald Trump）上週勝選引發的股市慶祝行情暫歇，美股4大指數收低。本土投顧法人分析，美國聯準會（Fed）...

台股3天跌掉近7百點 這原因讓法人說結構還健康

台股本周連續3天收黑，3天累計跌掉將近700點，且13日收在最低點2萬3306點，成交量萎縮至3809億，再次不到4千億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。