台股3天跌掉近7百點 這原因讓法人說結構還健康

台股本周連續3天收黑，3天累計跌掉將近700點，且13日收在最低點2萬3306點，成交量萎縮至3809億，再次不到4千億元。台股最大權值股台積電，股價上周創波段新高後1090元後，本周也已連跌3天。

法人指出，受到台積電晶片將停供中國消息和美國川普政策效應，引發以台積電為首的電子類股拖累台股，12日大盤開黑走低，單日跌幅超過2%。今日美股川普2.0行情漸冷，美指全面收黑，連帶台股開盤續弱，台積電壓低領跌。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，台灣9月景氣燈號亮出代表熱絡的「黃紅燈」，且多數指標仍處於穩定至熱絡狀態，顯示結構相對健康，台股行情可樂觀期待。

同時，隨著基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至40%及16%，從長線來看，游日傑認為，電子產業仍是台股頂梁柱，受惠AI相關高成長動能的族群有望持續支撐台股後市表現。

金融股方面，法人指出，14家金控日前已公布10月份營收統計，今年以來累計至10月總獲利高達5369億元，年增率將近48%，多家大型金控有機會帶動金融產業輪動上漲行情。

美國聯準會已連續2次降息共3碼，法人認為當降息趨勢確定，壽險金控持有龐大債券部位，資本利得空間可以想像，明年獲利值得期待。