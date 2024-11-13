和碩財報／第3季稅後純益42.96億元、季減23.1% EPS 達1.61元

「不斷錯過」一直是投資裡再正常不過的過程，你不可能看懂所有投資項目，也不可能賺到所有類型資產的增長，更不可能重押所有具有潛力的資產。最終，你只能賺到自己能力圈範圍內的財富。

2024-11-13 09:43