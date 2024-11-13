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和碩財報／第3季稅後純益42.96億元、季減23.1% EPS 達1.61元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）13日下午舉行法說會，會前公布今年第3季財報，稅後純益42.96億元，季減23.1%、年減6.3%，單季每股純益（EPS）達1.61元。

和碩今年第3季營收2,942.3億元，季增16%、年減6.8%，毛利率4.1%，季減0.5個百分點、年增0.2個百分點，營益率1.2%，與上季持平、但年減0.2個百分點、稅後純益42.96億元，季減23.1%、年減6.3%，單季EPS達1.61元。

累計和碩今年前三季營收7,983.45億元、年減12.7%，毛利率4.3%、年增0.7個百分點，營益率1.2%、年增0.1個百分點，稅後純益131.39億元、年增22.6%，累計EPS達4.93元，優於去年同期的4.02元。

EPS 和碩

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