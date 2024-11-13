台股23,000關卡得而復失…跌121點收22,860點 台積電收跌15元

台股13日開低震盪，盤中一度由黑翻紅、尾盤殺低，雖失守5日線，但站穩10日線及月線，23,000關卡得而復失，終場收22,860.23點，跌121.54點、跌幅0.5%，成交金額3,809.0億元。櫃買指數也收跌0.1%。台積電（2330）收1,035元、跌15元。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：康舒（6282）、新盛力（4931）、全漢（3015）、順達（3211）、全新（2455）、耿鼎（1524）、系統電（5309）、寶成（9904）、正崴（2392）、金寶（2312）、富喬（1815）、緯創（3231）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、振發（5426）、仁寶（2324）等表現強勢。

成量大卻走弱的個股包括：佳和（1449）、華星光（4979）、光菱（8032）、聯鈞（3450）、中租-KY（5871）、晟銘電（3013）、康全電訊（8089）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等。

法人提醒，近日盤面個股紛紛回檔，在短線止跌訊號浮現之前，持股比重不宜過高，操作上先酌量短線進出具營收或財報利多題材且股價抗跌守住均線支撐或是表態轉強突破均線壓力相關個股。

此外，輝達GB200出貨在即，加上年底購物季帶動跨境電商量能上升，空運價格易漲難跌，配合上強勁的出入境需求，相關業者營運不看淡。

展望後市，以台股企業基本面分析，獲利持續上修，財報表現優於預期，第4季進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，估計2024至2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護。

另一方面，在Fed進入降息循環後，股票市場將持續受到市場資金推升，台股依然受惠資金行情，有助增加台股熱度，加上歷史經驗第4季台股上漲機率高，因此短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。