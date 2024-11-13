存股族看過來！這三家金融股現在存殖利率有6％

14家金控前十月獲利達5,369.24億元，超越2021年的15家金控5,275.9億元，創史上同期新高。距離今年只剩下兩個月獲利，提前預估整體獲利情況，依照明年金控配發股利推算，存股族現在搶存金融股，殖利率仍有4~6%，以整體金控來看，前三名是中信金（2891）、國泰金（2882）、凱基金（2883） 三家殖利率最佳、有高達6%。

存股族最愛的金融股之一中信金，10月單月稅後盈餘達47.4億元，累計前十月合併稅後盈餘更達633.89億元，已超越去年全年獲利表現，每股稅後純益（EPS）達3.2元，創下歷史新高，預估今年全年中信金EPS 可達到3.6元，明年估配發現金股利2.25元，以此計算殖利率有6.08%。

此外，獲利雙雄國泰金、富邦金（2881）表現也相當亮眼，預估今年全年富邦金EPS 可達10.5元，估配發現金股利4.5元，若加計股票合計有5.5元，現金殖利率有4.9%；國泰金則是估全年EPS 有8元，明年可配現金股利4元，現金殖利率也有5.92%，堪稱是金融股中高殖利率標的，股價預估區間來到80元。

分析師丁彥鈞表示，現在存金融股殖利率平均都有5%，金融股今年獲利比去年更好，明年也會持續成長，金融股的趨勢原則上是長期成長，只有在發生突發事件，例如通膨、美債下跌、防疫保單理賠超乎預期，只有特殊事件會造成虧損，不然獲利都是每年穩定的成長。

他分析，今年金控獲利成長，其中壽險業吃大補丸是因美國降息，台美利差縮小、壽險公司避險成本下降，證券業則是台股從低於2萬點上漲至23,000點，股市上漲，帶動證券業獲利，銀行業的獲利則屬於穩健成長，產險業去年前五月還有防疫保單的理賠支出，但是2024年一整年少了防疫保單因素，產險業恢復正常獲利引擎。