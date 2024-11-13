快訊

12強賽／美國4轟扣倒墨西哥晉級複賽 攜手委內瑞拉前進東京

嚇人！北市內湖路工地水泥塔突倒塌 砸中路過騎士送醫急救

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電連三跌也不怕 這幾檔概念股大漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台積電（2330）股價受到美國祭出對大陸新一波半導體禁令的影響走跌，即使是董事會通過提高第3季現金股利，13日仍是開低下跌的表現，已連續3個交易日走弱，影響台股的表現，不過，相關概念股中仍有挾著財報優秀題材的公司逆勢上漲，漢唐（2404）、旺矽（6223）、弘塑（3131）、迅得（6438）等盤中上漲逾半根停板，另外，精測（6510）、日月光投控（3711）則是上漲逾4%。

川普當選，加上美國祭出對大陸新一波半導體禁令，切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，傳出除了台積電，還包括南韓三星也同樣受到美國禁令的限制，市場擔憂7奈米風暴恐影響台積電的表現，衝擊台積電股價失守月線。

台積電董事會通過擬配發第3季現金股利4.5元，較第2季的4元現金股利高，為台積電今年第二度調高季配息金額，市場推估，台積電今年四個季度現金股利總額至少達17元。

台積電提高現金股利，不過，13日仍是下跌，早盤以1,045元開出，下跌5元，一度下滑至1,040元，下跌10元，但也企圖拉升，曾拉至平盤的1,050元；台積電股價下跌，相關概念股也是漲跌互見，不過，多檔挾著財報優秀的題材，股價大漲表態。

無塵室工程大廠漢唐第3季財報表現亮眼，單季毛利率25.47%、稅後純益17.5億元、每股純益9.26元，三項財務數字都改寫新高；累計今年前3季合併營收347.79億元，毛利率16.96%，年增6個百分點，稅後純益42.17億元，年增14.8%，每股純益22.46元，獲利刷新同期新高。

探針卡暨設備廠旺矽第3季稅後純益6.49億元，續創新高，季增19.52%，年增57.14%，每股純益6.89元；累計今年前3季稅後純益15.86億元，賺贏去年全年，年增52.94%，每股純益16.83元；旺矽預期，第4季營收將淡季不淡，對市場需求持樂觀審慎看法。

半導體設備與材料廠弘塑第3季合併營收9.91億元，為近三季高點，稅後純益2.16億元，以目前股本計算，每股純益約7.42元，為近八季高點；累計今年前3季合併營收28.51億元，稅後純益5.94億元，每股純益20.46元，獲利已超過兩個股本。

漢唐早盤以361元開出，一度拉升至378元，盤中漲幅近9%；旺矽以770元開出，一度衝達漲停838元，股價衝上800元，盤中漲幅逾6%；弘塑以1,760元開高後一度拉升至1,895元，逼近漲停的1,900元，盤中漲幅逾6%；迅得由黑翻紅，早盤以206.5元開低後走高，一度拉升至224.5元，盤中漲幅逾5%。

台積電 每股純益

延伸閱讀

台積電下跌…大立光上漲領軍千金股表現 弘塑也大漲

AI 產品比重突破三成 智邦盤中大漲 一度創下歷史新高

台積電（2330）重挫！網猜「跟川普有關」：利空來了

台積電加碼配息 Q3發4.5元…全年每股現金股利總額至少17元

相關新聞

資金流向電子 台股早盤漲逾百點 台積電開高5元

台股15日開盤指數為22,767.11點，上漲51.73點，早盤一度漲逾百點，高點至22,894.45點，開盤後的電子股...

台積電、鴻海腿軟 台股跌逾200點暫守22600點

台股今天開低震盪，盤中跌勢擴大，下探22619點，跌逾240點，台積電、鴻海走跌，擁AI題材的高價股如緯穎、奇鋐、華碩等...

台股下跌39點開22821點 台積電開低5元

台股14日開盤指數為22,821.04點，下跌39.19點。台積電（2330）開盤價為1,030元，下跌5元。

存股族看過來！這三家金融股現在存殖利率有6％

14家金控前十月獲利達5,369.24億元，超越2021年的15家金控5,275.9億元，創史上同期新高。距離今年只剩下...

台股下跌121點 三大法人賣超近462億元

台股13日開低震盪，午盤一度翻紅，但在台積電（2330）殺尾盤下，收在最低22,860.23點，下跌121.54點，跌幅...

不受TGI FRIDAYS總部聲請破產影響 美式餐飲龍頭開展20日登興櫃

美式餐飲龍頭開展集團將於11月20日登錄興櫃，參考價55~60元，董事長兼執行長邱泰翰表示，將正式啟動併購位於台北101...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。