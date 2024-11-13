台積電連三跌也不怕 這幾檔概念股大漲逾半根停板

台積電（2330）股價受到美國祭出對大陸新一波半導體禁令的影響走跌，即使是董事會通過提高第3季現金股利，13日仍是開低下跌的表現，已連續3個交易日走弱，影響台股的表現，不過，相關概念股中仍有挾著財報優秀題材的公司逆勢上漲，漢唐（2404）、旺矽（6223）、弘塑（3131）、迅得（6438）等盤中上漲逾半根停板，另外，精測（6510）、日月光投控（3711）則是上漲逾4%。

川普當選，加上美國祭出對大陸新一波半導體禁令，切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，傳出除了台積電，還包括南韓三星也同樣受到美國禁令的限制，市場擔憂7奈米風暴恐影響台積電的表現，衝擊台積電股價失守月線。

台積電董事會通過擬配發第3季現金股利4.5元，較第2季的4元現金股利高，為台積電今年第二度調高季配息金額，市場推估，台積電今年四個季度現金股利總額至少達17元。

台積電提高現金股利，不過，13日仍是下跌，早盤以1,045元開出，下跌5元，一度下滑至1,040元，下跌10元，但也企圖拉升，曾拉至平盤的1,050元；台積電股價下跌，相關概念股也是漲跌互見，不過，多檔挾著財報優秀的題材，股價大漲表態。

無塵室工程大廠漢唐第3季財報表現亮眼，單季毛利率25.47%、稅後純益17.5億元、每股純益9.26元，三項財務數字都改寫新高；累計今年前3季合併營收347.79億元，毛利率16.96%，年增6個百分點，稅後純益42.17億元，年增14.8%，每股純益22.46元，獲利刷新同期新高。

探針卡暨設備廠旺矽第3季稅後純益6.49億元，續創新高，季增19.52%，年增57.14%，每股純益6.89元；累計今年前3季稅後純益15.86億元，賺贏去年全年，年增52.94%，每股純益16.83元；旺矽預期，第4季營收將淡季不淡，對市場需求持樂觀審慎看法。

半導體設備與材料廠弘塑第3季合併營收9.91億元，為近三季高點，稅後純益2.16億元，以目前股本計算，每股純益約7.42元，為近八季高點；累計今年前3季合併營收28.51億元，稅後純益5.94億元，每股純益20.46元，獲利已超過兩個股本。

漢唐早盤以361元開出，一度拉升至378元，盤中漲幅近9%；旺矽以770元開出，一度衝達漲停838元，股價衝上800元，盤中漲幅逾6%；弘塑以1,760元開高後一度拉升至1,895元，逼近漲停的1,900元，盤中漲幅逾6%；迅得由黑翻紅，早盤以206.5元開低後走高，一度拉升至224.5元，盤中漲幅逾5%。