GB200伺服器可能採用BBU 這兩檔續攻漲停、AES-KY再攻高

美系外資近期出示報告，預期因GB200 NVL72可能將開始採用電池備援電力模組（Backup Battery Unit, BBU），於2025年將產生超過50億新市場機會，帶動相關類股大漲，新盛力（4931）13日再拉出第三根漲停板，股價大漲至47.2元；順達（3211）盤中也漲停至157.5元，系統電（5309）大漲逾8%，龍頭AES-KY（6781）儘管進處置，仍上漲逾5%。

美系外資在11日針對電池模組廠AES-KY報告中指出，預期因GB200 NVL72可能將開始採用BBU，AES身為伺服器BBU領導廠商之一，將成為主要受惠者之一。該報告的論點，同樣引起資本市場對其他電池模組廠BBU業務後市想像空間。

新盛力今日再度大漲，股價衝至漲停板，為第三根漲停，漲停排隊買單超過一萬六千張；順達也同樣續飆，漲停至157.5元，短短四天波段漲幅達43%。AES-KY則在連續四根漲停後，股價出現震盪，今開始進入處置期間，每五分鐘撮合一次，但盤中仍上漲逾4%。

新盛力10月營收1.61億元，月減5.24%、年增83.5%；累計前十個月營收達17.49億元，年增12.6%。新盛力今年前三季歸屬於母公司業主淨利為1.11億元，累計每股純益（EPS）達1.72元，已賺贏2023年全年度的1.65元。

新盛力預期電動手工具市場狀況與今年相似，BBU事業則有望大幅成長，至於LEV業務狀況則與今年相當，在BBU業務增長下，對明年營運樂觀看待。

順達第3季稅後純益9.67億元，年增519.87%，累計今年前三季稅後純益25.3億元，年增386.54%，每股純益16.67元，主要來自於業外土地收益。

AES-KY則受到美系外資上調目標價，從690元大幅上修至800元，因AES身為伺服器BBU領導廠商之一，將成為主要受惠者之一，故上修2025年AES伺服器BBU事業營收增長幅度。