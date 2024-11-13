台積電下跌…大立光上漲領軍千金股表現 弘塑也大漲

大立光（3008）股價從8月底的3,230元走跌，一度下滑至2,220元，跌幅逾30%，11月以來股價約落在5日線附近，13日卻是跳空開高，一舉收復5日線及月線，盤中漲幅逾4%，在千金股中表現亮眼，另外，台積電（2330）下跌，但概念股的弘塑（3131）則是大漲的走勢，盤中漲幅逾6%。

大立光10月合併營收65.47億元，月增0.35%，為近五年同期最佳，年增3.6%，表現符合預期，大立光預估，11月拉貨動能將較10月明顯下滑；累計前10月合併營收477.94億元，年增28%。

大立光第3季稅後純益66.29億元，為近八季高點，季增47%，年增11.38%，每股純益49.67元，毛利率50.21%，近三季最佳；累計今年前3季稅後純益172.39億元，年增33.25%，毛利率49.45%，年增3.1個百分點，每股純益129.16元。

大立光董事長林恩平在日前曾指出，近期客戶下修訂單，11月動能將明顯下滑，「第4季需求變不好」；同時，大立光第4季與客戶談好價格預先生產（Prebuild）明年的機種，以填補閒置產能。

大立光為蘋果iPhone鏡頭主力供應商，受惠iPhone 16系列新機拉貨，6月過後營收一路上衝，8月站上70.18億元歷史新高後開始反轉向下；股價在8月30日盤中一度衝達3,230元的波段高點後往下走跌，11月1日盤中下滑至2,220元，兩個月的跌幅逾30%。

大立光13日以2,390元開高，上漲135元，一度拉升至2,420元，上漲165元，漲幅7.31%，盤中漲幅逾4%；大立光大漲，領軍千金股的表現，台積電下跌之下，相關概念股的弘塑則是上漲；另外，鏡頭股的玉晶光（3406）也同步上漲，盤中漲幅逾3%，今國光（6209）也是上漲的表現。