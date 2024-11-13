AI 產品比重突破三成 智邦盤中大漲 一度創下歷史新高

台股13日盤中小跌震盪，網通族群則表現較為強勢，智邦（2345）領軍大漲，盤中一度上漲逾7%，衝上610元，創下歷史新高，海華（3694）、譁裕（3419）漲幅逾5%，瑞祺電通（6416）漲幅近3%，星通（3025）、統新（6426）、台通（8011）等上漲逾1%。

台股今日未見重挫後的反彈力道，盤中持續下跌震盪，不過網通股相對較強，智邦盤中大漲逾7%，領軍族群上攻，盤中並一度創下610元歷史新高價位。

智邦8日舉行法說會，第3季及累計前三季獲利均創新高，第3季稅後純益為26.5億元，季增2.67%，年增11.08%，每股純益4.75元。前三季稅後純益為74.75億元，年增12.1%，每股純益13.39元。

智邦日前公布10月營收達108.82億元，連二月突破百億元大關、連續三月創新高；前十月營收823.35億元，年增約18.62%，為歷年同期新高，並逼近去年全年營收841.9億元水準。

智邦今年則受惠AI題材，推升營收、獲利更上層樓。累計前三季，智邦以AI為主的網路應用設備年增74%，占營收比重首次突破三成，來到34%，網路交換器年減3%，貢獻營收占比約58%，網路接取設備年減5%，占比約5%。

執行長石軍表示，智邦已經打造AI Portfolio點對點解決方案，包含交換器（Switch）、光纖接收器（Optical Transceiver）、加速器（Accelerator）、GPU、網路互連傳輸（Interconnect），建構L11的AI機架（Rack）。

董事會並通過布局AI資料中心全光通訊技術，投資InLC，強化基礎光通訊產品研發，為未來三到五年全光通訊需求預作準備，更打造開源光通訊生態系統。智邦投資金額約為2,900萬美元，折合台幣為9.35億元。