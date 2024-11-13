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沒跟到加密貨幣漲幅該傷心？ 切老：「錯過」是投資裡正常不過的過程…不可能看懂所有項目

聯合新聞網／ 切老滾雪球
在川普勝選的加持下，比特幣10日衝破8萬美元大關。美聯社
在川普勝選的加持下，比特幣10日衝破8萬美元大關。美聯社

我錯過了很多投資項目，包括過去幾年的比特幣，我只放了娛樂倉參予一下，就算漲了10倍也對資產沒啥影響。事實上，這也是我一開始就決定的態度：「錯過也無所謂」。

我因為對加密貨幣有不少負面看法，很難將加密貨幣當成主要資產，但知道加密貨幣有機會取得成功，放進一點參與一下應該不會是太糟糕的想法。對我來說這算是小小的投機，看錯了也能夠承受的下注，但漲了我也可以說我也是有比特幣的（只是不好意思告訴你我的微米級倉位）。

「不斷錯過」一直是投資裡再正常不過的過程，你不可能看懂所有投資項目，也不可能賺到所有類型資產的增長，更不可能重押所有具有潛力的資產。最終，你只能賺到自己能力圈範圍內的財富。

巴菲特沒有加密貨幣、沒有特斯拉、也沒有台積電股票，但依然可以靠穩健的價值投資創造資產的指數級增長。所以就算沒有比特幣助力，靠著你對某類資產的確定性與信心，你也一樣可以獲得成功。對某些人來說這可能是比特幣或不動產，對你來說可能是被動指數基金、對我來說就是過去的精華光學和現在的鈊象。

但要讓所投資的標的對你整體資產有明顯貢獻的原則還是一樣的：你必須在你看得懂的標的上放入足夠多的部位（我可沒叫你歐印喔！），不然漲了兩三倍甚至10倍也對你的資產沒太大的幫助。

恭喜那些有看懂比特幣，也堅持到最後的投資人！

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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