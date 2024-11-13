台股下跌86點開22,894點 台積電開低5元

台股13日開盤指數為22,894.91點，下跌86.86點。台積電（2330）開盤價為1,045元，下跌5元。

群益投顧表示，大盤指數失守短期均線，但架構暫未逆轉，短線技術面先以整理視之，惟須見站回月線之上，否則仍有回測11月4日缺口可能。確實依據短期均線變化汰弱留強，換股區間操作因應。

操作題材可留意：

1.市場龍頭地位穩固，特斯拉概念有活力─馬斯克總統大選押對寶，預期未來四年將成為科技界與白宮間最具影響力橋樑，特斯拉可望因此保有電動車市場領先地位，並加速推進全自動駕駛技術，股價創近四年最大五天累計漲幅，激勵特斯拉概念股輪動表現。

2.BBU晉身GB200標配，電池模組熱烈歡迎─傳輝達GB200 NVL72將備用電源組(BBU)從選配改為標配，預期帶動BBU商機爆發，推薦供應商是台達電（2308）與光寶科（2301），ES-KY為光寶科供應鏈且BBU已供貨CSP，順達（3211）是兩家電池模組供應商，積極耕耘BBU的新盛力（4931）未來也可望受益，吸引短多資金進駐。

周二（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,910.98點，下跌382.15點、跌幅0.86%；S&P500指數下跌0.29%；那斯達克指數下跌0.09%；費半指數下跌0.93%。台積電ADR跌1.17%，收在191.77美元，較台北交易溢價18.5%。

川普概念股漲勢停歇，特斯拉（Tesla）大跌6.2%。代表小型股的羅素2000指數跌1.8%，和銀行股也下跌。不過，比特幣繼續上漲2.8%，至89,525美元，創歷史新高。過去三天，這種虛擬貨幣累計上漲了17%，創下自2023年3月以來的三天最大漲幅。

三大法人周二集中市場合計賣超618.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超476.3億元，投信買超63億元，自營商（自行買賣）賣超47.4億元，自營商（避險）賣超157.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,291口至21,579口，外資淨空單減少2,193口至49,505口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,865口至25,019口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,500點，週賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.98下降至0.83。VIX指數上升2.17至24.81。外資台指期買權淨金額0.2億元 ; 賣權淨金額0.29億元。整體選擇權籌碼面偏空。