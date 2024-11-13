美股收低 法人：台股技術面轉弱、短線震盪整理

川普（Donald Trump）上週勝選引發的股市慶祝行情暫歇，美股4大指數收低。本土投顧法人分析，美國聯準會（Fed）持續降息，加上通膨降溫，對台股年底作帳行情有利，但外資期貨空單維持高檔，短線技術面轉弱，預期台股在期貨結算前將呈現震盪整理。

美股道瓊工業指數12日重摔382.15點或0.86%，收43910.98點；標準普爾指數下挫17.36點或0.29%，收5983.99點；那斯達克指數跌17.36點或0.09%，收19281.40點；費城半導體指數滑落47.76點或0.93%，收5108.64點。

台股12日開低走低，包括台積電在內的人工智慧（AI）概念股走弱，金融、傳產、中小型股拉回修正，最後一盤壓低60.18點，收在昨天最低的22981.77點，下跌547.87點，連續2個交易日回檔，失守5日線、10日線及月線，成交金額增加至新台幣4385.39億元。

籌碼部分，外資12日賣超476.36億元，連續3個交易日賣超，三大法人合計賣超618.26億元。

產業訊息方面，台積電董事會12日核准資本預算約154億7995萬美元，折合新台幣5019億元，因應市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃。

代工廠仁寶受惠於產品組合優化，高毛利產品比重增加，今年第3季毛利率達5.01%，為2011年第3季毛利率衝上5.02%後，近13年首度重返5%；第3季每股盈餘0.77元，寫下近12季新高。

星宇航空商務長梁文龍受訪表示，星宇航空客運一半營收來自日本，平均載客率近90%；已規劃2025年夏季開航神戶，並擴展美國航線，預計2026年首季插旗歐洲，隨機隊擴張打世界盃。