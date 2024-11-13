台股外資狂砍 國家隊救援…力抗賣壓

美國對大陸祭出新一波半導體禁令，引來市場擔憂，台股昨（12）日遭外資狂賣476.7億元，在台積電（2330）及AI概念股領跌下，指數開低走低，雖然國家隊與壽險買盤力抗外資賣壓，終場仍重挫547點、收22,981點，摜破月線支撐，也失守23,000點關卡，市場氛圍驟然變色。

美股費半指數11日重挫2.5%、台積電ADR也大跌3.5%，衝擊昨日台股跳空開低252點，盤中更在外資擴大賣壓的衝擊下，跌幅持續擴大，終場大跌2.3%，成交量則擴增至4,515億元，呈現價跌量增格局。

盤面上，19大類股全盤盡墨，塑膠、造紙、電子等都跌逾2%；前十大權值股中，僅富邦金收平，餘均收黑，其中台積電（2330）大跌35元、收1,050元，跌幅3.2%。AI概念股中以廣達最弱勢，下跌12元收在313元。

台股觀盤重點

三大法人合計賣超613.9億元，其中外資賣超476.7億元，投信買超67.7億元，自營商則賣超204.8億元，為今年來單日賣超第五大。八大公股行庫進場護盤，買超104.4億元，五大壽險金控更大買174.3億元。

外資在指數大跌前夕，大舉在期市布建空單，11日外資台指期未平倉淨空單衝上5.1萬餘口歷史新高；昨日配合現貨賣超，期市小幅獲利了結，空單小減2,193口，但仍有高達49,505口空單未平倉。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，台股近期陷入川普即將上台引發的疑慮中，但台積營運亮眼，法人圈已傳出將上調營收季增幅上看20%，單季每股獲利（EPS）上看15元、全年45元，基本面將是台股最大靠山。

台新投顧總經理呂仁傑、華南投顧董事長儲祥生也認為，上市櫃第3季獲利有望上看1.1兆元，為今年來單季新高，全年獲利挑戰3.8兆~4兆元，明年現金股利有望達2.6兆元，現金殖利率逾3%，台股短線在震盪後，在年終作帳、作夢雙行情帶動下，年終行情上看24,000點。