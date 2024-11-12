鋒裕匯理2025展望：看好高息股、美國公司債及美元

Amundi鋒裕匯理資產管理12日發布2025年投資展望指出，2025年全球經濟成長及通貨膨脹下降速度都充滿不確定因素，取決於美國政策及其他國家如何因應。就資產類別來說，看好高息股、美國公司債及美元。

Amundi全球總體經濟主管普拉德漢（Mahmood Pradhan）指出，川普贏得總統大選之後，股市反映短期的樂觀情緒，預期減稅等政策有利企業獲利。但中長期來看，川普政策可能造成供給衝擊，除了高關稅將推升進口品物價之外，限縮移民也會造成勞力短缺。

普拉德漢指出，大選後市場開始下修美國聯準會（Fed）的降息幅度。不過，像關稅及限制移民等負面衝擊仍需要時間發酵，因此2025年的整體經濟前景應該不會太差。

在資產類別方面，Amundi股票解決方案主管暨資深投資組合經理人伊卡里諾（Piergaetano Iaccarino）指出，可留意高息股的投資價值。在經濟成長變緩時，之前高速成長的個股會放慢成長速度，反而突顯高息股穩健成長的價值。

伊卡里諾表示，全球高息股都有投資機會。以美股來說，可注意重內需（如公用事業或電信股）、較不受關稅政策影響（如金融或能源股）的族群。歐股及亞股也有高息股值得布局，但美國經濟成長力道較強，有更多股利有望成長的高息股。

如果經濟成長力道趨緩，2025年股市是否難以再創新高？伊卡里諾認為，不一定。如果通膨高於預期，則資金可能又回流股市，推升股價上行。另外，中國大陸股市之前表現落後，但在經濟政策激勵下，未來陸股表現可能優於預期。

在固定收益方面，Amundi全球固定收益團隊投資長帕斯克（Gregoire Pesques）指出，美國面臨通膨壓力，不利美國公債，但美國公司債投資價值高。歐洲經濟趨緩，歐洲長天期債有吸引力。由於美國經濟仍優於其他經濟體，且降息幅度也不大，美元短期仍會強勢。如果其他國家降息幅度更大，則美元還是會走強。