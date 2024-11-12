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大摩：自製零組件將提升GB200伺服器機架毛利率 偏好這幾家台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）伺服器產業」報告中，特別針對GB200 NVL72機架毛利率進行解析。情境示意圖。圖／Ingimage
摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）伺服器產業」報告中，特別針對GB200 NVL72機架毛利率進行解析。情境示意圖。圖／Ingimage

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）伺服器產業」報告中，特別針對GB200 NVL72機架毛利率進行解析。在台系組裝廠中，大摩偏好順序依次為鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、技嘉（2376）、廣達（2382）。

大摩指出，台股第3季財報與法說會即將步入高峰，市場對伺服器ODM廠的關注焦點除了今年第4季及2025年展望之外，還關注毛利率的表現。大摩預估，GB200 NVL72機架價格約300萬美元，其中，Blackwell繪圖處理器（GPU）約占72%。

在這樣的前提下，大摩預估，純組裝的毛利率約1.7%，略高於5萬美元。大摩假設，ODM廠會先向輝達（NVIDIA）買進Blackwell GPU，組裝好之後再出售給超大規模雲端業者。

在機架方面，大摩預估，運算板或交換板組裝目前主要由鴻海及緯創負責，毛利率約15%-20%。此外，機械零組件（如冷卻零組件、液體冷卻系統、伺服器機殼和機架）也有附加價值的空間。例如，散熱相關零組件的設計與製造服務毛利率約20%。這兩者相加，則可望帶來約15萬美元的獲利。

大摩認為，即使同樣是GB200機架，但不同ODM廠對終端客戶提供不同的服務，獲利也會不同。例如，鴻海表示可以處理GB200 NVL72機架非GPU/記憶體部分25%物料清單（BoM）的80%，並達到中間個位數的毛利率。因此，鴻海如果加速自製零組件，毛利率就還有提升的空間。

ODM大廠的第3季財報及法說大多集中在本周。大摩仍看好鴻海受惠於AI及自製零組件能力，維持270元的目標價。另外，大摩對於緯穎的目標價為2,315元、緯創為150元、技嘉388元、廣達340元。

大摩 廣達 技嘉 毛利率 緯創 緯穎 輝達 鴻海

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